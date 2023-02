Montella: “Con tre impegni, è normale che una squadra come la Fiorentina cali. Italiano mi piace molto come allenatore”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, attualmente tecnico dell’ Adana Demirspor, per parlare della Viola ma non solo:

“Quando si hanno tre impegni si parla di una gestione diversa, spendi tantissimo a livello fisico e mentale, oltre a cambiare l’atteggiamento degli avversari. È tutto molto più difficile e quindi non dico che è comprendibile, ma è normale calare. La semifinale di Coppa Italia è un’occasione ottima, così come è molto buono il percorso in Europa. Capisco i tifosi che dopo un anno come lo scorso si aspettavano che in Serie A quella potesse essere la normalità. A me Italiano piace molto come allenatore, per il coraggio che infonde alla sua squadra e per il suo gioco offensivo”

E sulla situazione in Turchia: “Tragica. Tante palazzine vengono giù e dovranno essere abbattute. Noi come squadra siamo attualmente in un’altra città e siamo al sicuro. Ho creato un sito per l’associazione che ho fatto nascere per aiutare le persone qua, mettendoci la mia faccia e la mia onestà. Ricominciare a giocare non sarà facile. L’idea delle partite virtuali è bellissima, ringrazio la Fiorentina che è stata la prima ad accettare”