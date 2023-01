Montella: “Ho seguito tantissimo Demme quando ero alla Fiorentina. E’ un giocatore molto interessante”

A Radio Rai ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella, attualmente sulla panchina dell’Adana Demirspor in Turchia. Tra gli altri ha parlato anche di Diego Demme, centrocampista del Napoli che ha seguito anche la società viola. Proprio Montella rivela di averlo seguito durante la sua avventura in viola:

“Vediamo se il Napoli lo può cedere, non so se è in uscita. Lui è un centrocampista interessante, che seguivo tantissimo quando allenavo la Fiorentina e prima che lui approdasse in Serie A. Un mio ritorno in Italia? Chi può dirlo, il calcio corre veloce, ma per ora sto bene qui. Mi sento ancora molto giovane come allenatore”.