Montella: “In Italia mi sono sentito gli occhi addosso per vent’anni. All’estero sono più me stesso, mi sento meno giudicato”

L’ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, si è rivelato a La Gazzetta dello Sport. Attualmente alla guida dell’Adana Demirspor, in Turchia, l’aeroplanino ha parlato così della sua passata esperienza da tecnico in Italia: “Io additato come presuntuoso in Italia? È una etichetta, nel calcio te le appiccicano addosso ed è difficile toglierle. Magari non sono stato sempre capace io a dimostrare il contrario, ma la mia è sempre stata solo riservatezza e rispetto dei ruoli. Quando i miei giocatori esultano io elaboro, penso a quello da fare subito dopo, ma non significa che dentro non provo la stessa gioia”.

Sull’attuale esperienza all’estero, l’ex viola ha aggiunto: “In questa avventura in Turchia sto certamente esternando di più le mie emozioni. Sono molto più me stesso quando sono all’estero che in Italia. Forse perché mi sento meno giudicato. Mia moglie mi dice che finalmente sorrido. Per vent’anni da calciatore mi sono sempre sentito gli occhi addosso e questo mi ha portato ad essere più trattenuto”.