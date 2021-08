Montella ricomincia dalla Turchia: allenerà la squadra di un attaccante più volte accostato alla Fiorentina

Vincenzo Montella è pronto a tornare in panchina. L’allenatore che per due volte ha guidato la Fiorentina ricomincia dalla Turchia, dove siederà sulla panchina dell’Adana Demirspor. Ad annunciarlo il direttore sportivo Tunç Kayaci, che ha precisato come Montella conoscerà la squadra dopo la sosta per le Nazionali.

L’Adana Demirspor non ha cominciato al meglio il campionato, collezionando solo due punti nelle prime tre partite. A Montella il compito di rimettere la squadra sulla retta via, contando magari su alcune vecchie conoscenze del calcio italiano come Inler, Castro, Bjarnason e soprattutto Mario Balotelli.