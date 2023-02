Montero, travolto dalla Fiorentina Primavera: “Fa male perdere così, fosse successo in prima squadra non saremmo usciti di casa per un mese”

Molto duro Paolo Montero, tecnico della Juventus Under 19 nel post di una gara dove i suoi sono stati letteralmente travolti dalla Fiorentina venerdì pomeriggio: un 5-1 fantastico per la squadra di Aquilani. L’allenatore, nonché ex difensore, bianconero ha commentato così:

“Siamo la Juve e con questa maglia bisogna vincere sempre. Fa male perdere in questo modo. Se fosse successo in prima squadra non uscivi fuori di casa per un mese. Avere vergogna di perdere in questo modo serve, a volte è meglio di una vittoria per imparare. Se fosse successo in prima squadra sarebbe stata una catastrofe. La Juventus è una realtà che impone difficoltà che in altre squadre più piccole non esistono, far crescere i giocatori con i risultati. Lì possono aspettare, alla Juve non aspettano neanche in Primavera. Con questa maglia devi crescere, portare i giocatori pronti all’Under 23 e in prima squadra, vincendo. A me hanno insegnato questo: se arrivi secondo è un disastro. Non è bello essere sempre obbligati a vincere, ma dobbiamo sapere che nel calcio può vincere la Fiorentina. A me hanno insegnato che ogni giorno qui me lo dovevo meritare, serve meritocrazia per indossare la maglia della Juve“.