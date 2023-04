Monti: “Ikonè mi fa arrabbiare, fa sempre quel qualcosa di troppo. Italiano ha coccolato Brekalo, e ora…”

Il conduttore radiofonico e noto tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa viola a poche ore dalla sfida contro l’Atalanta:

“Brekalo è stato un grande acquisto. Italiano se lo è coccolato e adesso sta mostrando a tutti cosa è capace di fare. Per me diventerà un titolare. Attualmente lo preferisco a Ikoné. Il francese spesso mi fa arrabbiare perché fa sempre quel qualcosa in più che non gli permette di essere incisivo. Fossi in Italiano stasera schiererei i migliori come fatto a Poznan, lì la squadra è stata compatta e ha giocato arrogante”