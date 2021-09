Monti: “Ingiuste le critiche a Dragowski e Sottil. Spero che giochi lui al posto di Nico Gonzalez, nella posizione a lui più congeniale”

L’opinionista e volto televisivo Gianfranco Monti è intervenuto così su Radio Bruno: “La Fiorentina ha già incontrato squadre importanti come Roma, Atalanta e Inter. Trovo ingiuste le critiche a Sottil e Dragowski da parte della piazza. Sottil ha grandissime potenzialità. E’ forte, va solo messo sui binari giusti per esprimersi. Il portiere polacco invece lo volevano l’Inter e tante squadre estere. Personalmente non mi piace questo tiro al bersaglio, soprattutto in quest’avvio positivo della squadra di Commisso che ha portato a casa nove punti in cinque gare”.

In vista della gara di domenica, Monti ha aggiunto: “Spero che contro l’Udinese giochi Sottil al posto dello squalificato Nico Gonzalez, che secondo me, a sinistra, è la sua posizione più congeniale. Sono preoccupato solo dell’isolamento di Vlahovic in attacco. Gonzalez e Sottil devono aiutarlo a distribuire il peso dell’attacco e dei gol”.