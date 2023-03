Monti: “La vittoria contro il Lecce è stata fantastica, anche se la Fiorentina ha fatto c****e. Amrabat? Se venisse ceduto non mi strapperei i capelli”

Il conduttore radiofonico e tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha voluto commentare il cambiamento di rotta della squadra viola. Ecco cosa ha detto a Radio Bruno Toscana: “Si vede uno spirito diverso. Mi hanno spesso chiesto il motivo e, per me, è proprio un cambiamento mentale. La partita contro il Lecce è stata fantastica. La Fiorentina ha fatto cacare (riportato, ndr), però ha portato a casa tre punti vitali: conta questo”.

Sulla rosa viola: “In porta secondo me andava preso Vicario: la scelta presa in estate non mi ha convinto. I difensori, invece, mi piacciono tutti. Amrabat? Non mi strapperei i capelli in caso di cessione, però va rimpiazzato con un centrocampista che sappia fare la differenza”.