Montiel, ecco la formula con cui si trasferirà al Siena

Sono state stagioni caratterizzate da più ombre che luci quelle vissute alla Fiorentina da Tofol Montiel. Con un unico vero lampo: il gol segnato all’Udinese in Coppa Italia.

L’esterno spagnolo classe 2000, si trasferirà a Siena in Serie C la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la formula di trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Con quest’ultima formalità legata esclusivamente ad un’eventuale promozione in serie B della squadra bianconera.

Ma la Fiorentina si terrà anche un controriscatto, che è già stato fatto valere per esempio con il Cagliari per Riccardo Sottil.