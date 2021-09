Montiel si presenta: “Il Siena era quello che stavo cercando. Ho sentito subito grande fiducia”

Prime parole da nuovo calciatore del Siena per Tofol Montiel, girato in prestito dalla Fiorentina: “Quando il direttore (Perinetti ndr) mi ha chiamato ho percepito subito grande fiducia. Era quello che stavo cercando in questo mio percorso. Ho parlato con tanti compagni che adesso giocano in Serie C, mi hanno detto che è un campionato duro con squadre toste. Ci si deve sacrificare tanto, avere determinazione e ambizione. Mi sembra un gruppo con tanta ambizione. Ho visto la partita di Teramo, la squadra non ha mai mollato. Si vede che c’è tanta voglia di far bene. Il gruppo mi ha accolto molto bene, sono tutte brave persone, molto educate e rispettose. Penso che ci sia un bel mix tra giovani ed esperti, in questi campionati servono entrambi. Sia chi ha voglia di emergere che il giocatore più esperto che può darti consigli”.