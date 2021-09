Montiel trova finalmente il campo e anche il gol con il Siena: prima gioia stagionale

Dopo tanta panchina e tanta pazienza, per Tofol Montiel è arrivato il momento della soddisfazione. Lo spagnolo che la Fiorentina ha prestato al Siena di Gilardino, in Serie C, ha partecipato alla vittoria per 3-0 dei suoi contro la Carrarese.

Per il classe 2000 è arrivato il gol del definitivo 3-0 all’89’. Un tocco semplice, a pochi passi dalla porta avversaria, per rendere questo suo esordio stagionale davvero speciale.