Montolivo: “Bonaventura-Milan, sbagliato chiudere così. Il club rossonero ce l’ho sempre nel cuore”

Il commiato dal calcio è stato traumatico per l’ex centrocampista della Fiorentina e del Milan, Riccardo Montolivo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex viola dichiara su un altro addio al club milanese: “Mi spiace per Bonaventura, un ragazzo affidabile e dal rendimento assicurato: chiudergli la porta così, per motivi di età, l’ho trovato sbagliato”.

Sul suo abbandono ai rossoneri: “In una storia d’amore un anno di difficoltà ci può stare. Ma il senso di appartenenza resta, ed è forte. Il Milan ce l’ho sempre nel cuore, diciamo che è stata la crisi del settimo anno”.

Un ritorno nel calcio di Montolivo? L’ex centrocampista spiega: “Dopo l’ultima, complicatissima stagione della mia carriera ho avuto una fase di rigetto verso il mondo del calcio e ho voluto staccare del tutto. Mi sono dedicato anima e corpo alla famiglia, ma ultimamente mi sta tornando la voglia di pallone. Però non voglio improvvisarmi, voglio studiare e capire bene. L’idea è stare sul campo, non in giacca e cravatta. Partendo per gradi, magari lavorando anche con i ragazzi”.