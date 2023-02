Monza corsaro a Bologna: anche i brianzoli allungano sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nella gara di oggi pomeriggio tra il Bologna e il Monza la spuntano i brianzoli espugnando lo stadio ‘Dall’Ara’ per 1-0. A siglare il gol vittoria è l’esterno di difesa Donati che al 25′ spedisce il pallone in porta dopo un’azione costruita in area da Petagna e un rimpallo con il portiere Skorupski. Ai felsinei, che nell’ultima gara di campionato avevano vinto al ‘Franchi’ contro la Fiorentina per 2-1, non basta il resto della gara per trovare il gol del pareggio.

La squadra allenata da Palladino raggiunge così in classifica quella guidata da Thiago Motta a quota 29, staccando così i viola in classifica di cinque lunghezze.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Atalanta 41, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Juventus 26, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.