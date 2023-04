Monza-Fiorentina è anche Berlusconi vs Commisso: il sorpasso del patron viola tra i ‘Paperoni’ del calcio

La Fiorentina sarà impegnata oggi pomeriggio sul campo del Monza, di cui è proprietario Silvio Berlusconi attraverso la Fininvest dal 2018. L’ad dei brianzoli è Adriano Galliani, tanto è che la sfida di oggi fa tornare alla mente i mille sapori delle mille sfide che la Fiorentina ha vissuto contro il Milan, quello targato infatti Berlusconi-Galliani. E poi ci ricordiamo quell’ affare prima fattibile e poi evaporato nel nulla che vide Rocco Commisso puntare all’acquisto del Milan prima di diventare il proprietario della società viola.

Presenta così la gara dei viola La Nazione, che ricorda poi la classifica dei Paperon de’ Paperoni del mondo elaborata Forbes, in cui Commisso ha scavalcato Berlusconi nella graduatoria dei presidenti di club sportivi della serie A. Si tratta di 7,8 miliardi contro i 6,8 del ‘Cavaliere’. Sul campo poi le ambizioni della squadra di Vincenzo Italiano vanno a confrontarsi con lavoglia di divertirsi e di stupire di una squadra che appena una settimana fa ha vinto in casa dell’Inter. Due squadre fresche e ambiziose, il Monza e la Fiorentina che per tentare il colpaccio in trasferta, si toglie dalle spalle le scorie della Conference League per provare a rincorrere posizioni in campionato e arrivare il più avanti possibile senza porsi obiettivi e limiti. Primo, perché sarebbe oggettivamente complicato farlo, vista la classifica e i distacchi delle squadre da rincorrere. Secondo, perché senza pressioni opprimenti, la formazione viola può giocare libera di testa all‘U-Power Stadium.