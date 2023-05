Moratti: “La Fiorentina è sempre stata un’avversaria ostica per l’Inter, la finale sarà equilibrata. Spero che i viola vincano la Conference League”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato così a Radio Bruno Toscana, anche in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Davide può battere Golia, ma starei attento a parlare di grosse differenze tra le due squadre. I viola sono in forma e giocano un grande calcio, quindi mi aspetto una finale aperta ed equilibrato. Italiano è un bravissimo allenatore, a un certo punto è stato criticato ma è stato bravo a tenere duro e i risultati hanno parlato per lui”.

E poi ha aggiunto: “Ricordo che la Fiorentina fu la prima italiana a giocare una finale di Coppa dei Campioni, all’epoca aveva una squadra straordinaria. Sono felice che vada a Praga, spero che possa vincere perché per il calcio italiano sarebbe bellissimo. Batistuta? E’ un bravissimo ragazzo oltre che uno straordinario giocatore, lo presi all’Inter a fine carriera perché mi faceva piacere vederlo con la maglia nerazzurra”.

E infine: “Tra Firenze e Milano c’è sempre stata molta inimicizia quando si affrontavano Inter e Fiorentina. Per noi il Franchi è sempre stato un campo difficile, espugnarlo secondo me significava essere in grado di vincere lo Scudetto. Commisso? La proprietà americana mi sembra molto generosa, hanno voglia di costruire e questo è fondamentale per le ambizioni di una società”.