Moreno Roggi: “Non mi spiego questa flessione della Fiorentina. Contro l’Udinese tutti i giocatori viola arrivavano secondi su ogni pallone”

Il noto procuratore sportivo ed ex calciatore viola Moreno Roggi ha parlato così a Radio Toscana a proposito del momento difficile della Fiorentina: “Non saprei da che parte iniziare per spiegare la flessione della Fiorentina. Si è spenta la luce senza nessuna giustificazione. Ieri contro l’Udinese tutti i giocatori viola arrivavano secondi su ogni pallone. Nel momento clou della stagione ci sono state alcune defezioni, come Castrovilli, Torreira e prima Bonaventura. Ci sono rimasto talmente male da non riuscire a trovare delle motivazioni. Ieri ho visto una squadra scarica, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Se arrivi secondo sul pallone ci può stare, ma almeno dal punto di vista dell’aggressività e della voglia di vincere devi avere una reazione”.

E ancora su Torreira e Odriozola: “Sono due punti fermi di questa squadra e se si vuole far bene bisogna continuare a dar loro fiducia. Piatek è un buon finalizzatore ma deve esser sostenuto dall’intera squadra. Cabral invece è tutto da scoprire. Fin ora ha fornito prestazioni più convincenti e altre un po’ meno”.