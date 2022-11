Nel post gara, ha parlato in sala stampa anche il tecnico del Riga, Viktor Morozs:

“La partita si è messa subito in salita tra l’infortunio immediato di Dubra e il gol subito, nato in quella zona. La Fiorentina è riuscita a fare il suo gioco e per noi è stata dura. Abbiamo pagato qualche errore di troppo, abbiamo avuto l’occasione del pareggio poi le due reti della Fiorentina prima dell’intervallo hanno chiuso la partita. Nella ripresa abbiamo cercato di fare meglio e ci siamo anche riusciti”.