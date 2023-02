Moscardelli: “La Fiorentina mi evoca bei ricordi, segnai il primo gol in B a Firenze ma non sono mai stato vicino ad essere comprato”

Grande protagonista in Serie A ma anche nelle serie inferiori fino a qualche anno fa, Davide Moscardelli a Radio Bruno ha parlato un po’ di attacco viola e non solo:

“C’è il momento in cui l’attaccante fa un po’ più fatica a segnare per cui deve dare una mano per far vedere che è presente. Per Cabral fare il sostituto di Vlahovic non è stato semplice, mi aspettavo che facesse meglio quest’anno. A me piace anche Jovic, sta facendo molto bene in coppa e meno in campionato però sono ottimi giocatori. E’ chiaro quando un attaccante non segna, non è solo colpa sua. Così come non è solo problema della difesa quando si subisce troppo. Il ruolo? Lo vedo più come prima punta ma andrebbe visto alla lunga. Sta all’attaccante essere veloce a capire le caratteristiche dei compagni, della squadra. Io ho fatto un po’ tutti i ruoli in carriera, senza pensare troppo in realtà al tipo di ruolo.

Vicino alla Fiorentina? Molto spesso mi fanno queste domande su alcune squadre, personalmente non ricordo contatti con la Fiorentina. Ho bellissimi ricordi dello stadio Franchi, feci il primo gol in Serie B con la Triestina e feci anche la mia prima presenza da professionista con la Sangiovannese contro l’allora Florentia Viola”.