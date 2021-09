Mostovoj: “Kokorin? In altre squadre non sarebbe nemmeno schierato come sostituto”

L’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, continua ad essere nel mirino della critica in Russia.

L’ex centrocampista dello Spartak Mosca, del Benfica e del Celta Vigo (oltre che della nazionale) Aleksandr Mostovoj ha detto a Sport Express: “In un’altra squadra, Kokorin non sarebbe nemmeno schierato come sostituto”.

E questo a differenza di un altro giocatore russo che milita in Italia: “Se parliamo di Miranchuk – continua Mostovoj – da sostituto, ha segnato diversi gol in campionato, creato occasioni, in questa stagione ha anche giocato due volte da titolare, è una situazione diversa. Non è Insigne, non è Vlahovic, non è Ribery. Con lui dobbiamo ancora pazientare”.