Mourinho chiede, Tiago Pinto risponde: la Roma punta un difensore del Real Madrid

La Roma potrebbe imitare quanto fatto dalla Fiorentina con Luka Jovic. Non tanto per il tipo di operazione, d’altronde quella che ha portato il serbo a Firenze è a dir poco eccezionale, quanto per il club in cui i giallorossi andrebbero a pescare.

Secondo TMW, infatti, Mourinho ha chiesto un rinforzo dal Real Madrid. Trattasi nello specifico di Nacho Fernandez, difensore classe ’90 in scadenza con i blancos e che quest’anno ha giocato solo 8 partite in campionato. La concorrenza c’è, ma Tiago Pinto è già al lavoro per regalare alla Roma un rinforzo di blasone ed esperienza. Che abbia maggiore fortuna rispetto alla Fiorentina?