Mourinho: “Chiffi il peggiore mai trovato, tecnicamente orribile e non empatico. Purtroppo la Roma non ha la forza per dire che non vuole certi arbitri”. E la FIGC apre un procedimento

Fanno ancora discutere le parole di Josè Mourinho, stavolta al termine di Monza-Roma, nei confronti dell’arbitro Chiffi. Il tecnico giallorosso ha avuto parole durissime per il direttore di gara, tanto che la Procura della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del portoghese.

Ecco le parole dell’allenatore della Roma: “Giocare con il peggior arbitro che io abbia mai trovato nella mia carriera è dura. L’arbitro ha avuto un’influenza diretta sul risultato. E’ dura giocare con lui, tecnicamente orribile e non empatico dal punto di vista umano“.

E ancora: “Ha dato rosso a un giocatore che scivola stanco morto al 96′ con la partita morta. E’ un problema anche della Roma che non ha la forza di dire che questo arbitro non lo vogliamo. Io ho smesso di lavorare a 20/30 minuti dalla fine perchè sapevo che altrimenti mi sarebbe arrivato un rosso. Sabato sarei voluto stare in campo con i pochi ragazzi che avevamo, per questo sono rientrato prima negli spogliatoi, non lo volevo guardare“.

Infine ha aggiunto: “Sono andato alla partita con un microfono ed ho registrato tutto, per proteggermi”.