“Mourinho conta tantissimo, si vede in vittorie come quella di ieri. Credo che la Fiorentina sia strafavorita”

Ugo Trani, giornalista del Messaggero, ha parlato a Radio Bruno Toscana commentando la vittoria della Roma di ieri sera: “Per me la Roma potrebbe arrivare anche ottava, visto l’approdo alla finale di Conference League. La carica che va riconosciuta alla squadra è soprattutto mentale, perché non molla. Sono comunque dei ragazzi stanchi, è una rosa che deve essere migliorata perché di undici giocatori ce ne saranno tre o quattro di alto livello. Mourinho ha fatto un’ottima stagione. Mercato? Sono stati spesi 100 milioni, ma bisogna vedere come. Oltre ai soldi spesi per Abraham, venti per Shomurodov, tredici per Rui Patricio, tredici per Viña… Non è gente che ha fatto fare il salto di qualità”.

E aggiunge: “La Roma, se fa quattro punti, arriva in Europa League. Facendo un calcolo mio, visto che le altre due avversarie sono Venezia e Torino, può anche avere il lusso di perdere a Firenze. Quelle come ieri sono vittorie che mostrano quanto conta l’allenatore. Pronostici per lunedì? La Roma ha delle chance per la carica emotiva, ma vedo la Fiorentina strafavorita per mille motivi, a cominciare dalle motivazioni”.