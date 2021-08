Mourinho: “Contro la Fiorentina, in superiorità numerica e in vantaggio, ero preoccupato”

Al termine della partita vinta contro la Salernitana, il tecnico della Roma José Mourinho a Dazn è tornato a parlare della gara contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Oggi (ieri, ndr) era impossibile non vincere. Dal primo minuto ero sicuro che ce l’avremmo fatta, la squadra giocava troppo bene. Contro la Fiorentina, in superiorità numerica e in vantaggio, ero preoccupato; con la Salernitana non ho mai temuto di non vincere la partita, siamo stati sempre in controllo. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare: giro palla, inserimenti, profondità, sono contento che la squadra abbia recepito il mio messaggio”.