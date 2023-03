Mourinho: “Fiorentina candidata a vincere la Conference. Poteva rimanere a Roma, ma adesso la Uefa dovrà spendere soldi per trasportarla a Firenze”

I complimenti alle squadre italiane, l’apprezzamento per la Fiorentina e una frecciata alla Lazio, ce ne ha per tutti l’allenatore della Roma, José Mourinho, che dopo aver passato il turno con la Real Sociedad in Europa League, ha detto: “Abbiamo più squadre di tutti. La Juventus non doveva stare in Europa League e la Fiorentina è candidata a vincere la Conference. Milan e Inter hanno hanno vinto in casa e hanno potuto giocare la seconda come volevano. Se qualcuno mi dice qualcosa sul calcio italiano dico: ci sono 6 squadre nei quarti”.

E poi sulla Lazio, che affronterà nel derby nel weekend: “Non avrà una terza competizione europea no?! E’ così, purtroppo… Adesso la Uefa dovrà spendere dei soldi per trasportare la Coppa (riferimento alla Conference ndr). Poteva rimanere a Roma invece forse andrà a Firenze”.