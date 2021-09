Mourinho: “Fiorentina tra le grandi squadre. Ha qualità e sa giocare al calcio”

L’allenatore della Roma, Josè Mourinho, al termine della partita vinta dai suoi contro il Sassuolo, ha rinnovato i propri complimenti già fatti alla Fiorentina.

“Mi sembra che questa Serie A sia molto diversa rispetto a quella che avevo conosciuto dieci anni fa. Quell’Inter che allenavo era più forte, ma c’erano solo tre-quattro grandi squadre. Oggi invece ci sono un paio di formazioni di livello diverso e poi ce ne sono altre sette-otto con qualità, come noi, la Fiorentina e il Sassuolo, che giocano a calcio. Non c’è più la mentalità della piccola che viene nello stadio grande solo ad aspettare. La Fiorentina e il Sassuolo vengono qui all’Olimpico e giocano come hanno fatto”.