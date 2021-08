Mourinho: “La Fiorentina ha grande qualità individuale, è venuta qui senza paura e con voglia di vincere. Grande rispetto da parte nostra”

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a DAZN prima della partita con la Fiorentina: “Abbiamo lavorato sulla Fiorentina, una squadra con tanti punti di forza e anche qualche piccolo punto debole di cui cercheremo di approfittare”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo guardato come giocava Italiano con lo Spezia. Ovviamente ora ha giocatori diversi, ma un allenatore di solito mantiene le sue idee in tutte le squadre in cui va. I viola hanno molte qualità individuali, giocano fantasticamente sulle fasce e pressano molto alto. Oggi verranno qui senza paura, con la voglia di vincere, sono una squadra da rispettare”.