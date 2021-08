Mourinho: “La Fiorentina ha un allenatore bravo, li aspetta una stagione brillante. Non mi aspettavo queste difficoltà, Pairetto perfetto”

Non si esime dai complimenti per la Fiorentina José Mourinho, che parla così a Dazn, dopo la vittoria per 3-1 della Roma: “E’ stata una partita bella anche se noi non abbiamo giocato troppo bene, è stata una partita vera, loro bravi, noi bene in 11 contro 11 e anche in 10 contro 10. Non bene invece in 11 contro 10 perché abbiamo pensato che fosse troppo facile. Per come gioca la Fiorentina, è la squadra di un allenatore bravo, l’arbitro non ha sbagliato niente e Var fenomenale. Abbiamo incontrato difficoltà che non mi aspettavo, la Fiorentina è stato un avversario molto difficile per noi, sembrava una squadra con 6-7 mesi di lavoro. Li aspetta una stagione brillante”.