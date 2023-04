Mourinho manda la disdetta ad Aquilani

L’allenatore della Roma, José Mourinho cambia casa. Qualcuno dirà: cosa c’entra con la Fiorentina questa notizia? C’entra in parte perché fino a questo momento il padrone di casa del tecnico portoghese era l’allenatore della Primavera viola, Alberto Aquilani.

Mou era in affitto nel bellissimo attico dell’ex centrocampista, situato ai Monti Parioli, non lontano dallo stadio Olimpico ma molto distante dal centro sportivo di Trigoria. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Special One ha comunicato la disdetta ad Aquilani un paio di settimane fa e ora si appresta a traslocare.