Mourinho: “Non mi piacerebbe se Borja Mayoral andasse via, anzi conto su di lui. Pericoloso restare con soli due attaccanti”

Accostato anche alla Fiorentina, Borja Mayoral potrebbe invece restare alla Roma, soprattutto dopo le parole in conferenza di Mourinho: “Conto su di lui, abbiamo bisogno di tre attaccanti, averne due è un rischio troppo grande per una stagione. A volte magari vorremo giocare con due attaccanti, poi ci saranno partite il giovedì in Conference e la partita la domenica, avere solo due attaccanti è un rischio grande. Per me è un buon giocatore, si è adattato bene anche lo scorso anno, lavora bene ed è un bravo ragazzo e un ottimo professionista. Non mi piacerebbe se lui andasse via”.