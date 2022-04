Mourinho perde una pedina in vista della Fiorentina

Buone notizie in arrivo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che dopo la sfida di domani contro il Milan sarà attesa dalla partita casalinga di lunedì 9 Maggio contro la Roma. Sembra più serio del previsto l’infortunio rimediato dall’attaccante dei giallorossi Henrikh Mkhitaryan: l’armeno, uscito al 56′ nella semifinale di Conference League contro il Leicester, dovrà infatti stare lontano dai campi per molto tempo.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio dal portale Vocegiallorossa.it, gli esami medici sul giocatore avrebbero riportato una lesione al flessore della coscia destra. Per Mkhitaryan sono previsti quindi circa 20 giorni di stop, che lo costringeranno così a saltare il ritorno della semifinale contro il Leicester e la prossima sfida di campionato proprio contro la Fiorentina.