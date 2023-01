Mourinho perde Zaniolo a poche ore dalla gara con la Fiorentina: l’assenza di uno degli incubi della difesa viola

Una tegola a sorpresa proprio a poche ore dal match con la Fiorentina colpisce José Mourinho e la sua Roma: secondo l’edizione online del Corriere dello Sport infatti, Nicolò Zaniolo non sarà nella lista dei convocati del tecnico portoghese. Per il classe ’99 è stato colpito da una sindrome influenzale, che va a sommarsi a una serie di problemi anche ambientali che l’ex viola sta vivendo, dopo i fischi di giovedì in Coppa Italia. Fuori Zaniolo dunque e fuori un calciatore che ha segnato 2 reti alla Fiorentina in carriera, entrambi risalenti al 2019 mentre un anno fa fu espulso alla prima di campionato.