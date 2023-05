Mourinho pronto a lanciare un altro ragazzo della Primavera tra i convocati. Dal primo minuto si prepara colui che ha punito la Fiorentina Primavera in Coppa Italia

“La gara contro la Fiorentina sarebbe da non giocare per noi”: parola di Jose Mourinho. E l’allenatore della Roma è pronto a lanciare tanti ragazzi in un match pressoché irrilevante per i giallorossi. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianlucadimarzio.com, tra i convocati scelti dal tecnico portoghese figurerà Riccardo Pagano, talento classe 2004 della Primavera.

Emergono indizi anche sulla probabile formazione giallorossa. Oltre a Bove e Tahirovic, giovani ormai consolidati in prima squadra, è favorito per partire dal primo minuto anche il greco Dimitrios Keramitsis. Ricordate il suo nome? Esatto, è il capitano della Roma Primavera che ha punito la Fiorentina di Aquilani con il gol decisivo in finale di Coppa Italia.