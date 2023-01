Mourinho rischia di dover fare a meno di un titolare in attacco contro la Fiorentina

Rischia seriamente di non esserci per la partita di campionato contro la Fiorentina il trequartista e capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. Il giocatore giallorosso è stato infatti sostituito al 45′ della partita di Coppa Italia contro il Genoa per un fastidio ai flessori della coscia. Al suo posto è subentrato Dybala che ha siglato il gol della vittoria.

Lo stesso tecnico della Roma Josè Mourinho ha confermato nel dopogara che Pellegrini resta in dubbio per la partita contro i viola: “Vedremo poi con calma, ma c’è qualche problema. Volevo fare di tutto per non andare ai supplementari”. Si tratta quindi di un possibile pericolo in meno quindi per la squadra gigliata nell’insidiosa trasferta nella Capitale in programma domenica sera.