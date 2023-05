Movimento Centro propone una soluzione per il Franchi: “Il Comune venda lo stadio alla Fiorentina”

“Visto il fallimento, ormai evidente, di ogni altra ipotesi presentata dal 1983 ad oggi e, visti i dubbi della Comunità Europea sull’utilizzo dei soldi del PNRR per la ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi, l’unica strada per uscire dalla situazione di stallo venutasi a creare, è quella della predisposizione di un bando per l’alienazione dello stadio verso un soggetto privato. Il Movimento Centro propone di coinvolgere in questo percorso, oltre al costituendo FONDO FIRENZE (www.fondofirenze.com), ovviamente il Comune di Firenze e si ritiene necessario ascoltare il parere preventivo di AC Fiorentina e il suo Presidente Rocco Commisso. In questo modo i cittadini non vedranno spesi soldi pubblici utili per la comunità ed inoltre potrebbero addirittura partecipare direttamente al bando pubblico attraverso FONDO FIRENZE anche con piccole quote simboliche alla portata di tutti, nessuno escluso.Con il compimento di questa proposta, il comune di Firenze incasserebbe i soldi della vendita invece di spendere oltre 200 milioni per ristrutturazione stadio e infrastrutture intorno ad esso che, fra l’altro, non riguardano tutte lo stadio. Soldi che i cittadini devono di tasca propria restituire”.