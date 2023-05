Moyes: “Essere arrivati in una finale europea è un grande risultato per il West Ham. Ma non abbiamo nulla da festeggiare”

In finale di Conference League il prossimo 7 giugno, la Fiorentina troverà sulla propria strada il West Ham di David Moyes.

Il tecnico degli Hammers ha parlato di questo appuntamento: “Siamo arrivati in finale, abbiamo iniziato la stagione ad agosto e ora andiamo in finale a giugno. Per provare ad avere una buona stagione di Premier League e rimanere in corsa in Europa ci vuole un grande sforzo ed è quello che abbiamo fatto. E questo sia per rimanere in Premier League che per assicurarci di continuare a essere in corsa per la vittoria in coppa”.

E poi: “Non abbiamo nulla da festeggiare. Ma essere arrivati in una finale europea lo vedo come un grande risultato per il West Ham“.