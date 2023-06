Moyes: “Ho sempre detto che il meglio deve ancora venire, spero che sarà così. Colpito dalla Fiorentina, Italiano ha fatto un grande lavoro in poco tempo”

Alla vigilia della finale contro la Fiorentina, l’allenatore del West Ham David Moyes è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “È molto bello essere qui a giocarsi la finale europea, è uno dei traguardi più importanti puoi raggiungere da allenatore. Spero sia un punto di partenza. Ho sempre detto che il meglio deve ancora venire, spero sia così”.

Sul periodo trascorso in Portogallo: “Ci siamo divertiti e riposati. Abbiamo giocato più di 55 partite quest’anno, altrettante l’anno scorso. Ci siamo preparati al meglio, spero che i dieci giorni di distacco tra il Leicester e la Fiorentina non siano troppi”.

Sulla Fiorentina: “Mi ha colpito tanto, dopo il Mondiale è andata benissimo. Italiano ha fatto un grande lavoro in poco tempo. Giocare con le italiane è sempre difficile hanno già raggiunto una finale quest’anno. Una mia rivincita con chi mi voleva fuori? No. Ho fatto centinaia di partite, ma questa è la partita più importante per me, lo sarebbe per quasi tutti”.