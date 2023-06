Moyes: “La Fiorentina ha una rosa ampia, può cambiare molto anche a partita in corso. Mi dispiace per i tifosi, spero che in futuro…”

Durante il Media Day in casa West Ham, ha parlato anche l’allenatore David Moyes in vista della finale di Praga di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Se sarà la partita più importante della mia vita? Di grandi match ne ho vissuti, questo sarà un altro. Non vedo l’ora che arrivi. Se ad inizio stagione avessi detto che saremmo arrivati in finale nessuno mi avrebbe creduto, probabilmente nemmeno io”

E sulla partita giocata contro la Fiorentina nel 2008 quando era all’Everton: “Abbiamo perso 2-0 a Firenze e abbiamo vinto 2-0 a Goodison Park, e siamo andati ai calci di rigore. Sono stati Phil Jagielka e Yakubu a sbagliare i rigori. Ricordo che entrambe le partite sono state combattute e sono state belle battaglie. Quella volta, non è andata come volevo, spero che questa volta vada bene”.

E ancora: “Credo le due squadre siano allo stesso pari. La Fiorentina ha una grande rosa e possono cambiare tanto anche durante le partite. Penso che per tutti i club in Inghilterra e in Italia la stagione sia stata davvero lunga. Ciò è dovuto alla Coppa del Mondo e a tutte le partite”

E infine: “Mi dispiace che non ci sono abbastanza posti allo stadio. Spero che, in futuro, gli stadi possano essere più grandi per ospitare questa finale. La voglia di esserci dimostra quanto le squadre e le tifoserie stanno prendendo sul serio questa competizione. Il calcio italiano? Penso che ci siano molti allenatori davvero bravi e giovani. Il calcio italiano ha il suo DNA ed è stato molto positivo in questa stagione. Hanno squadre in tutte e tre le finali europee e la nazionale ha vinto gli Europei non molto tempo fa”