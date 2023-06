Moyes: “Mi piacerebbe tantissimo rimanere al West Ham, ma l’unico pensiero che ho in testa in questo momento è come vincere questa finale”

In vista della finale di Conference League contro la Fiorentina, l’allenatore del West Ham David Moyes ha un futuro incerto. Sicuramente contro la Viola si gioca tantissimo, probabilmente anche la sua permanenza sulla panchina degli Hammers. A tal proposito, proprio lui ne ha parlato in un’intervista esclusiva al quotidiano Evening Standard: “Rimanere? Certo che mi piacerebbe. Ci sono tantissime cose buone che abbiamo fatto e troppe che dovremmo ancora tentare insieme per smettere adesso”.

E aggiunge: “Posso dire soltanto che mi è piaciuto da morire lavorare qui. Ora, però, non ho altro in testa se non come vincere questa finale“.