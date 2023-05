Moyes: “Questa potrebbe essere una delle migliori stagioni della storia del West Ham. Raggiungere la finale contro la Fiorentina…”

Ieri, alla vigilia di West Ham-Leeds, ha parlato il tecnico degli Hammers David Moyes, ammettendo di essere stato più volte vicino all’esonero in una stagione che ha portato la squadra londinese in finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Le stagioni sono lunghe e non sai mai come andranno a finire, ma questa potrebbe rivelarsi una delle migliori stagioni di sempre del West Ham.

Raggiungere una finale europea compenserà molte delle altre cose che sono successe quest’anno. A volte, quando le cose non vanno bene, devi mostrare un po’ di resilienza, e devo dire che ci sono stati momenti in cui è stata dura e che non sono stati così divertenti. In diverse occasioni avrei potuto facilmente essere licenziato”