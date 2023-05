Moyes: “Vogliamo prepararci al meglio per la finale contro la Fiorentina. Abbiamo recuperato Aguerd, mentre Emerson…”

L’allenatore del West Ham David Moyes ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultimo impegno in Premier League contro il Leicester. Queste le sue parole, con qualche riferimento anche alla finale di Praga che gli Hammers giocheranno contro la Fiorentina: “Vogliamo provare a scalare qualche altra posizione in classifica e prepararci per la finale di Conference. Dobbiamo assicurarci che tutti siano nelle condizioni giuste per farlo. Stiamo pensando a questo.

Le nostre famiglie saranno con noi a Praga, non vediamo l’ora. Nayef Aguerd è disponibile per la partita di domenica contro il Leicester. Oggi si è allenato con noi. Emerson ha subito un colpo al ginocchio, sarà da valutare”