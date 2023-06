Mpasinkatu: “La strada è tracciata, Amrabat lascerà. Ma la trovo un’operazione vantaggiosa per entrambi. Italiano…”

Il destino del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat sembra essere la partenza. Lo conferma anche il dirigente Malù Mpasinkatu, che parla così a Lady Radio: “La strada è tracciata: Amrabat andrà via dalla Fiorentina. La trovo un’operazione vantaggiosa, per entrambi. La Viola, sicuramente, si godrà il guadagno di diversi soldi, così come il calciatore che avrà una nuova opportunità altrove”.

Su Italiano: “La sua conferma è un segnale alquanto ottimo. Significa che la Fiorentina vuole alzare l’asticella, perché se il tecnico è rimasto ha certamente ricevuto delle garanzie da parte della società. Servono buone scelte, il Napoli l’ha dimostrato vincendo lo Scudetto”.