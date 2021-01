Mugnai-Cellai: “Nardella vuole il restyling del Franchi, noi uno stadio nuovo a Campi Bisenzio”

“Prendiamo atto della decisione della proprietà della Fiorentina di considerare il capitolo dei lavori sul ‘Franchi’ un capitolo chiuso. A questo punto faremo da soli, e faremo tutti noi, anche perche’ lo stadio è di proprietà del Comune di Firenze”. Con queste parole il sindaco Nardella in conferenza stampa ha annunciato la scelta dell’amministrazione comunale. Una decisione che nei fatti non collima con quella della Presidenza della Fiorentina e che si porta dietro molte perplessità. Sono molte le domande che ci poniamo: lo stadio serve alla città ed ai tifosi vero… ma anche alla società. Quali fonti di reddito ci sarebbero pertanto per la società? Come crescerebbe la Fiorentina secondo progetto Nardella? Quali saranno i tempi di realizzazione? il Presidente Commisso non crediamo intenda aspettare 6/7 anni per uno stadio. Ed ancora: ma se lo Stadio viene fatto a Campi, cosa ne sarà del Franchi? Ed infine la più importante, ma lo Stadio otterrà la licenza Uefa?“.

“Il Sindaco Nardella ha fatto capire in conferenza stampa che si gioca la credibilità del suo mandato con questo impegno. Peccato che Nardella non potrà ricandidarsi per legge, per nostra fortuna! Cosa fa prende in giro i fiorentini pertanto? Chissà quale potrà quindi essere il reale interesse di chi fra qualche anno se ne andrà dalla nostra città per un posto “garantito” ed “al caldo” casomai alla Camera, al Senato o ancora meglio al Parlamento Europeo (Domenici docet…)”.

“Noi come Forza Italia restiamo coerenti con le nostre idee ed al fianco della Fiorentina e del suo Presidente Rocco Commisso. Restiamo per l’opzione Campi Bisenzio senza perdere ulteriore tempo. Questa città ha già visto e vissuto negli anni troppe sceneggiate. Ad iniziare da quella vissuta sulla Mercafir con la gestione Della Valle senza che il Comune esprimesse il benché minimo interesse per il Franchi“.

Dichiarazioni dell’On. Stefano Mugnai, vice Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera dei Deputati e del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Firenze e Capogruppo in Palazzo Vecchio di FI, Jacopo Cellai.