Munteanu lascerà la Fiorentina? Il giovane attaccante ha un’importante richiesta in patria, ma…

L’attaccante di proprietà della Fiorentina Louis Munteanu, adesso in forza in prestito al Farul Costanza, ha attirato l’attenzione dei migliori club rumeni durante la stagione in corso. In particolare, il Farul si gioca il titolo con la principale pretendente al cartellino dell’attaccante classe 2002.

Come riporta il portale Fanatik.ro, l’FCSB (ex Steaua Bucarest) è pronto a buttarsi su Munteanu con un affondo a titolo definitivo, ma soltanto in caso di vittoria del titolo. In questo momento, il Farul è primo a +3 proprio sull’FCSB. Ciò che è certo è che al termine della stagione, Munteanu farà ritorno alla Fiorentina, ma non insistenti voci che lo chiamano al club di Bucarest.