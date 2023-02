Munteanu si gode la vetta in Romania: “Qui sto molto bene, in estate parlerò con la Fiorentina. Nazionale? E chi non ci pensa”

Tornato in Romania, in prestito, l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Louis Munteanu ha parlato al giornale locale AS dopo la vittoria del suo Farul sull’Universitatea Craiova, sentite cosa ha detto:

“Non è stata una partita facile. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma è positivo che siamo tornati al primo posto. Pensiamo partita per partita e speriamo di restare primi fino alla fine. Mi sento molto bene e sono felice. Ci sono ancora tante partite, tutto si deciderà nei playoff. Ora sono qui e in estate parlerò con la Fiorentina per vedere cosa fare. Voglio la Nazionale”.