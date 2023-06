Munteanu: “Vengo dalla miglior stagione della mia carriera. Sognavo di vincere il campionato ed ora spero di esordire in Nazionale”

L’attaccante di proprietà della Fiorentina in forza al Farul Constanța Louis Munteanu viene da una buona stagione, condita da 10 reti. Il classe 2002, convocato in Nazionale maggiore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Romania: “Per me è un grande orgoglio essere qui, finalmente. Vengo indubbiamente dalla miglior stagione della mia carriera, contentissimo di essere arrivato in doppia cifra”.

Sul suo futuro: “Da quando sono tornato ho sognato di migliorare e vincere il titolo di Romania con il Farul e, chissà, ora forse esordire in Nazionale: la voglia è tanta. Spero di fare buone partite se sarò utilizzato. Siamo un gruppo unito e, secondo me, possiamo raccogliere sei punti da queste due partite. Finire la stagione così sarebbe fantastico”.