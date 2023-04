Murawski: “Daremo battaglia al di là del risultato. Se dovremo uscire, lo faremo con onore”

In vista della gara contro la Fiorentina in Conference League, il giocatore del Lech Poznan Radosław Murawski è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Sono contento di tornare tra i titolari, ne avevo bisogno. Non credo che uno o due giocatori possano cambiare così tanto l’esito e le sorti di una gara, ma volevo tornare a disposizione”.

Sulla sfida di domani: “Mi dispiace per non aver preso parte alle ultime partite. A prescindere da quello che sarà il risultato, daremo battaglia. Abbiamo lavorato tanto per essere qui e, se dovremo uscire, lo faremo con onore”.