Muro di gomma Rai: Rassegniamoci, non sarà possibile vedere Fiorentina-Padova

“Non trasmettere Fiorentina-Padova né in TV né sui vostri siti web, e non cedere i diritti di trasmissione alle società o ad una tv locale, è un vero SCANDALO in un momento in cui è impossibile frequentare lo stadio. Spero ovviate presto a questo disservizio clamoroso!”. Questo è uno dei tanti messaggi che si possono trovare sui social rivolti alla Rai, per cercare di cambiare una situazione che invece ha preso una piega irreversibile. Eh sì, rassegniamoci, non sarà possibile vedere in TV, il match del terzo turno di Coppa Italia tra i viola e il Padova.

Anche la possibilità che il club gigliato potesse darla in streaming sui propri canali, della quale abbiamo parlato ieri, è una possibilità morta e sepolta. La tv di stato ha preso la sua decisione, è in possesso dei diritti di trasmissione dell’incontro e non li eserciterà. Tantomeno ha intenzione di cederli a terzi, anche se questi terzi non sono televisioni concorrenti, ma il club ospitante in questa circostanza.

E allora? Allora non vi resta che Fiorentinanews.com perché noi la diretta, sia pur testuale, la faremo e cercheremo più che mai di darvi un buon servizio visto il momento e viste le circostanze.