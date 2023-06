“Musso è un portiere top e ha una fame incredibile: la Nazionale argentina non è per tutti. Le due finali perse dalla Fiorentina? Più un peccato che un problema”

Sulla Fiorentina e sui suoi obiettivi di mercato, è intervenuto anche l’allenatore Julio Velazquez. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Con tutto il rispetto del mondo, è arrivata una stagione bellissima. Non capita mai di giocare due finali, la società ha avuto tantissimo merito. Quando ho visto le partite della Fiorentina, mi è piaciuta l’idea di calcio chiara e molto positiva”.

Sul finale di stagione: “La squadra si è guadagnata le finali: è un vero peccato non aver vinto, però purtroppo il calcio è così. Difficile ripartire, in fondo vince solo una squadra. Rimane un grande peccato quanto accaduto, ma non trovo sia un grosso problema”.

Su Italiano: “Mi è piaciuto molto il suo lavoro, fin dai tempi di La Spezia. Ha la cosa più importante, ovvero una chiara idea di calcio. Ha la capacità di trasmettere la sua filosofia anche ai ragazzi in spogliatoio”.

Su Musso, obiettivo di mercato viola: “Portiere top, domina l’area con tanta personalità. Arrivare in nazionale argentina non è da tutti, semplicemente è un calciatore forte. Si allena ogni giorno come se fosse l’ultimo della sua vita, ha una grande fame. Ma soprattutto è una persona per bene, che influenza tutto lo spogliatoio”.