Mutti: “Ormai tutte le squadre hanno giocatori in nazionale. Italiano può fare come Gasperini”

L’ex tecnico di Messina e Atalanta Bortolo Mutti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato la sfida di questa sera tra Atalanta e Fiorentina che metterà davanti Giampiero Gasperini e Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Non ho mai assistito al rientro tardivo di qualche giocatore, anche perchè non ho mai lavorato in squadre con tanti nazionali. Adesso però certe società hanno veramente tante difficoltà nel gestire situazioni del genere, purtroppo le nazionali costringono le squadre a sopportare. Non dico che il campionato venga falsato, ma sicuramente bisognerebbe essere molto più attenti alle esigenze delle società quando si stilano i calendari. Ormai le nostre squadre hanno una predominanza di giocatori stranieri e quasi tutti hanno scompensi del genere, prima non era cosi e squadre come l’Atalanta non aveva 5/6 nazionali come adesso. Adesso il calcio si è elevato anche in queste realtà e il problema diventa di tutti. L’Atalanta è la stessa dell’anno scorso? Le prime sono state due partite difficili ma non hanno scalfito niente, qui a Bergamo sono tutti entusiasti del percorso che la squadra ha fatto e che probabilmente continuerà a fare. Con i Torino sicuramente non meritava di perdere, contro il Bologna invece poteva raccogliere qualcosa in più: i risultati delle due partite diciamo che si sono un po compensati. Credo siano soltanto partiti con il freno a mano, ma via via che trova gli equilibri vedrete che farà bene. Quattro punti in due giornate sono più che soddisfacenti, è chiaro che le avversarie erano abbordabili ma l’Atalanta resta comunque l’Atalanta, non può sempre vincere. Italiano può fare con la Fiorentina ciò che Gasperini ha fatto con i nerazzurri? Vincenzo è un tecnico preparatissimo: ha già fatto molto bene sia a Trapani che a Spezia. E’ riuscito in breve tempo a dare un’impronta precisa alla Fiorentina ed è sicuramente un allenatore di prospettiva. Se la società gli starà vicino la crescita potrà essere collettiva, è ovvio che un tecnico da solo non può fare miracoli, ci vuole anche molto materiale umano. Quello che negli anni è riuscito a fare l’Atalanta con Sartori direttore sportivo. I presupposti ci sono, servono risposte sul campo”.