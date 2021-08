Nainggolan ed Inter si salutano. Risoluzione contrattuale e poi? Il futuro del centrocampista belga

Radja Nainggolan e l’Inter si diranno finalmente addio. L’ex guerriero della Roma, a lungo seguito anche dalla Fiorentina, sembra aver trovato un accordo col club nerazzurro. Come riporta TMW, dopo il summit andato in scena presso la sede nerazzurra, infatti, il centrocampista stavolta è davvero vicino alla risoluzione contrattuale, con pagamento del 50% dello stipendio (come buonuscita). Dopo l’ufficialità, il belga sarà libero di accordarsi col Cagliari per un ritorno in terra sarda.